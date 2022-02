Salernitana-Spezia 2-2, Verdi: «Esordio da sogno, siamo stati molto sfortunati» L'attaccante granata: «Il tempo ci servirà per conoscerci meglio, dobbiamo crederci»

Le sue magie su punizione sono valse il prezzo del biglietto. Ma la doppietta di Simone Verdi non è bastata alla Salernitana per superare lo Spezia che ha strappato un punto pesantissimo all'Arechi. Tuttavia il numero 10 dei granata si è presentato come meglio non poteva. «Siamo stati sfortunati in occasione dei due episodi dei rigori dello Spezia perché potevamo vincerla. La squadra è quella giusta, dovevamo partire con un risultato positivo e in parte ci siamo riusciti. Per me è stato un debutto incredibile, come nei più bei sogni, personalmente è un esordio perfetto, per la squadra un po’ meno. Era tanto che non segnavo su punizione», ha commentato nel post-gara il numero 10 del cavalluccio marino.

«Il tempo ci servirà per conoscerci meglio perché tanti elementi sono giunti nelle ultime battute di calciomercato e abbiamo fatto pochi allenamenti insieme. Dobbiamo lottare ma lo faremo in tutte le partite per conquistare la salvezza. Rammarico per il pari? In parte. Andare in vantaggio due volte lascia l’amaro in bocca ma ci siamo, siamo sul pezzo. Il risultato non è del tutto positivo ma ci deve dare fiducia per il futuro».

Sull'approccio avuto con il pubblico: «È la prima volta che giocavo qui a Salerno, i tifosi danno una spinta incredibile. Un peccato non avere la capienza piena causa Covid ma sono davvero impressionato».