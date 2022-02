Salernitana-Spezia 2-2, Colantuono: «Gruppo motivato, possiamo solo crescere» Il tecnico dopo il 90esimo: «Ora siamo più sereni, ce la giocheremo fino alla fine»

Non è bastata la rivoluzione di gennaio per ritrovare il successo. Il 2-2 tra Salernitana e Spezia ha lasciato tanto amaro in bocca a Stefano Colantuono che ha commentato così la prestazione dei granata ai microfoni di DAZN:

Mi è piaciuta la grande volontà, si sono messi tutti a disposizione. C'era gente che non giocava da parecchio, abbiamo preparato la partita con tanti giocatori nuovi. Ma ho visto un gruppo motivato, che ha voglia. Abbiamo affrontato una buona squadra che sta facendo bene in trasferta. Nel secondo tempo abbiamo avuto la chance per vincerla con Kastanos ma tutto sommato sono soddisfatto della prova. Possiamo solo crescere, siamo una squadra nuova con tanti giocatori che sono arrivati da poco.

Avevo bisogno di far giocare Mousset per proiettarlo subito dentro il campionato. Per noi è come se fosse un ritiro pre-campionato ma al posto delle amichevoli giochiamo le partite. Per lui è stato un debutto di una certa maniera ma non mi è dispiaciuto. Non posso aspettare che questi ragazzi crescano solo in allenamento, devo farli giocare per fargli trovare la miglior condizione.

È stata una prima parte di stagione molto turbolenta, siamo arrivati a dicembre e non sapevamo nemmeno se avremmo continuato il campionato. Ora siamo più sereni, ho molte soluzioni in più. I ragazzi si sono cimentati bene in questa nuova realtà. Io sono convinto che faremo un girone di ritorno all'altezza e che ce la giocheremo fino alla fine.

Genoa sarà una partita importante, poi speriamo di recuperare le altre due partite. Ma dobbiamo giocarcele tutte al massimo delle nostre possibilità.

Verdi? È un calciatore che è arrivato anche per questo, ne ho visti tanti di questi gol da parte sua. È uno specialista e lo abbiamo preso anche per questo.