Salernitana-Spezia 2-2, Motta: «Punto importante, soddisfatto della prova» Il tecnico: «Non sapevamo come avrebbero giocato ma prepariamo le partite allo stesso modo»

«Abbiamo conquistato un punto importante per la nostra classifica. Siamo stati bravi a reagire e siamo riusciti a tenere bene il campo. Nel secondo tempo loro hanno cercato di attaccare di più, noi abbiamo avuto anche qualche contropiede che potevamo sfruttare meglio. Nel complesso sono soddisfatto. Tutti i giocatori si sentono importanti e, pur stando fuori, cercano di dare una mano alla squadra». Così Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha commentato ai microfoni di DAZN il 2-2 conquistato a Salerno. «Noi prepariamo le partite quasi sempre allo stesso modo, non sapevamo come avrebbe giocato la Salernitana ma abbiamo un modo di giocare e sappiamo come occupare gli spazi per creare problemi ai nostri avversari. Verde e Gyasi sanno giocare anche a piede invertito e possono creare più pericoli. Kiwior? Avevamo bisogno di un giocatore che potesse darci equilibrio, lo abbiamo trovato con lui. In allenamento abbiamo visto come andava a centrocampo, si trova bene, è un ragazzo intelligente che lavora benissimo. Mercato bloccato? Non penso a queste cose, lo sapevamo dall’inizio. Abbiamo un gruppo ampio, di qualità e in questo periodo abbiamo rivolto tutte le nostre energie verso altre cose».