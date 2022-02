Salernitana, ripresa la preparazione: Colantuono prepara le mosse anti-Genoa Possibile un cambio di modulo e l'impiego dal 1' di Ederson e Mikael

Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. I granata impegnati nella gara di ieri contro lo Spezia hanno svolto un lavoro atletico di ripristino mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguita da una partita a metà campo. L’allenamento è terminato con un lavoro aerobico intermittente. Veseli, che comunque avrebbe saltato la sfida dell'Arechi per squalifica, ha smaltito il problema fisico ed è tornato in gruppo. Mamadou Coulibaly e Ruggeri hanno effettuato un lavoro atletico specifico, mentre Schiavone si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia. Da domani Stefano Colantuono dovrà iniziare a preparare la delicatissima sfida con il Genoa. La società gli ha rinnovato ancora una volta la fiducia ma è chiaro che si attende un'inversione di tendenza rispetto alla partita contro lo Spezia. Il tecnico potrebbe cambiare qualcosa rispetto al match dell'Arechi: Ederson, non impiegato ieri sera, potrebbe fare il suo esordio in un centrocampo con Raduvanovic e Lassana Coulibaly. Una chance dal 1' potrebbe averla anche Mikael, magari in coppia con uno tra Djuric e Mousset. Non è da escludere che Colantuono possa accantonare il doppio trequartista per affidarsi a Verdi dietro le due punte. Soluzioni a cui il tecnico inizierà a pensare da domani pomeriggio (ore 15) quando è in programma la ripresa della preparazione.