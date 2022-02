Salernitana-Venezia, partita infinita: l’Asl porta il caso in Cassazione Dubbi sulla legittimità del ricorso al Tar da parte della Serie A. Attesa per la giustizia sportiva

La giustizia sportiva non si è ancora pronunciata sulla partita Salernitana-Venezia. Quella amministrativa, invece, oggi ha scritto una nuova pagina di una vicenda che non giungerà a conclusione prima di qualche mese. In giornata, infatti, si è celebrata dinanzi ai giudici del Tar di Salerno l’udienza di merito relativa al ricorso con il quale la Lega Serie A aveva chiesto - ed ottenuto - la sospensiva dell’ordinanza con la quale l’Asl di Salerno aveva disposto la quarantena per i calciatori della Salernitana entrati in contatto con tesserati positivi. Lo scorso 8 gennaio il tribunale amministrativo regionale aveva considerato “illegittima” l’ordinanza dell'azienda sanitaria da cui era scaturita la richiesta della Salernitana di rinviare la partita con il Venezia. Il Tar, nell’accogliere il ricorso, aveva fissato l’udienza di merito per l’8 febbraio.

Oggi, da quanto si apprende, la Lega Serie A - attraverso i suoi legali - ha inviato una memoria con la quale rinunciava alla sospensiva in quanto la vicenda risulterebbe “superata” sia perché la Salernitana pochi giorni dopo si è presentata regolarmente a Verona sia perché nelle settimane a seguire il calcio italiano si è dotato di un nuovo protocollo per regolamentare l’emergenza Covid.

Il legale dell’Asl di Salerno, Valerio Casilli, invece, già nei giorni scorsi aveva presentato un’istanza dì regolamento dì giurisdizione, ritenendo che la Lega Serie A avrebbe dovuto presentare ricorso alla giustizia ordinaria e non a quella amministrativa. Un quesito su cui dovrà pronunciarsi la Cassazione nei prossimi mesi. Nel frattempo il giudizio pendente dinanzi al Tar resterà in sospeso.

La giustizia sportiva, invece, dovrà pronunciarsi necessariamente prima. Lunedì sono scaduti i termini concessi dal giudice sportivo alla Salernitana per presentare un’integrazione di documenti. Giovedì scadranno quelli a disposizione di Lega Serie A e Venezia. Poi la palla passerà nuovamente al giudice Gerardo Mastandrea che nelle prossime settimane dovrà pronunciarsi su Salernitana-Venezia.