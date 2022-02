Salernitana, alla ripresa confronto Sabatini-Bonazzoli per risolvere il caso La società lunedì aveva mandato in tribuna il calciatore, senza un chiarimento ci sarà l'esclusione

La ripresa degli allenamenti è servita a Stefano Colantuono per analizzare ciò che non ha funzionato nel match pareggiato dalla Salernitana contro lo Spezia. Ma anche per sollevare l'umore di un gruppo che ha fatto comunque dei passi in avanti rispetto alle precedenti uscite. È chiaro che per centrare la salvezza il cavalluccio marino dovrà riuscire a cambiare marcia già a partire dalla sfida di domenica in casa del Genoa, altro scontro salvezza dall'elevato coefficiente di difficoltà. Il primo allenamento della settimana, inoltre, è stato l'occasione per provare a risolvere il caso Bonazzoli. L'attaccante lunedì sera è finito in tribuna per motivi disciplinari. Società e tecnico non hanno gradito alcuni atteggiamenti del 24enne che è stato escluso per lo scontro salvezza contro i liguri. Oggi il ds Walter Sabatini rientrerà a Salerno ed avrà un confronto con il calciatore. La Salernitana spera di ritrovarlo con uno spirito differente rispetto a quello degli ultimi giorni. Viceversa Bonazzoli, attuale capocannoniere del cavalluccio marino, potrebbe finire fuori lista. Sembrerebbe che già ieri alla ripresa l'attaccante abbia mostrato di avere motivazioni in crescita ma il confronto con Sabatini risulterà decisivo per le valutazioni finali. Oltre al caso Bonazzoli, però, l'allenamento odierno risulterà importante per iniziare a capire come Colantuono intenderà schierare la squadra al “Marassi”. Probabile l'impiego dal 1' dei brasiliani Ederson e Mikael con quest'ultimo che potrebbe essere utilizzato in un attacco a due con Verdi nel ruolo di trequartista.