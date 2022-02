Salernitana, verso la sfida al Genoa: Perotti in rampa di lancio Il calciatore lunedì sera ha avuto un buon impatto e spera in una chance dal 1'

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di domenica a Genova. Questo pomeriggio al centro sportivo “Mary Rosy” gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento in palestra. I granata sono quindi stati impegnati con un circuito di forza muscolare prima di concludere l’allenamento con una serie di partite a pressione. Sul fronte infermeria la situazione è rimasta invariata: Mamadou Coulibaly e Ruggeri hanno effettuato un lavoro atletico specifico, mentre Schiavone si è sottoposto a fisioterapia. In giornata, invece, la Salernitana ha comunicato che «a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un calciatore si è negativizzato».

Per il momento, dunque, lo spogliatoio dei campani è tornato ad essere Covid-free e potrà preparare al meglio la sfida di "Marassi". Rispetto alla partita di lunedì sera contro lo Spezia, Colantuono potrebbe apportare alcune modifiche: Perotti nel match di esordio ha avuto un buon impatto e spera in una maglia da titolare, magari accanto a Verdi. In mediana, invece, sarà ballottaggio tra Ederson e Bohinen. Domani la Salernitana tornerà in campo alle 15 sempre al Mary Rosy.