Salernitana, confronto Bonazzoli-Sabatini: il calciatore resta in gruppo Scongiurata l’esclusione dalla lista, ora la palla passa al campo

Federico Bonazzoli continuerà a far parte del gruppo squadra della Salernitana. L'attaccante, che lunedì sera era finito in tribuna per scelta di tecnico e società, nel pomeriggio ha avuto un confronto con il direttore sportivo Walter Sabatini che ha voluto essere certo del livello di partecipazione del 24enne nel progetto granata. Il dirigente ha chiarito nuovamente le regole: altruismo, concentrazione e determinazione devono essere caratteristiche indispensabili per poter partecipare all'impresa. Sabatini, inoltre, attraverso i dati Gps degli ultimi due allenamenti, ha potuto appurare che Bonazzoli si è allenato bene. Il calciatore, dunque, resterà in gruppo e sarà l'allenatore, di volta in volta, a valutarne il possibile impiego, senza alcun tipo di preclusione. La palla adesso passa al campo dove Bonazzoli è pronto a dimostrare il suo indiscusso valore per convincere Colantuono a concedergli una nuova chance. Magari già a partire dalla trasferta di Genova, città nella quale l'attaccante è già stato protagonista ma in maglia blucerchiata.