Verso Genoa-Salernitana, Perotti titolare e scalpita Ederson Tutti utilizzati con lo Spezia, manca solo il brasiliano pronto per Marassi

Si corre verso la sfida con il Genoa. Metabolizzato un pari amaro, firmato con la doppietta di Simone Verdi su punizione e dai rigori spezzini decretati al VAR, c'è ancora la Liguria nel cammino iniziale della nuova Salernitana. Allenamento pomeridiano al centro sportivo "Mary Rosy" per i granata con Stefano Colantuono sempre privo di Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, limitati a lavoro atletico specifico, e di Andrea Schiavone, da sole terapie.

L'allenatore ritroverà nelle prossime ore anche l'ultimo calciatore dell'elenco positivi. È stata comunicata la sua negativizzazione nelle scorse ore. Il club granata ha messo alle spalle un ulteriore ostacolo vissuto tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Tutte le risorse sono a disposizione del tecnico capitolino, fatta eccezione per chi è costretto alle cure dello staff medico.

Diego Perotti appare lanciato verso la prima maglia da titolare nella nuova esperienza italiana. L'argentino ha vissuto la prima avventura in Serie A con il Genoa dal 2014 al 2016 e dovrebbe esordire dal primo minuto con la maglia del Cavalluccio Marino proprio con il ruolo da ex dopo i 25 minuti di impiego nel pari con lo Spezia. Colantuono ha utilizzato dieci degli undici acquisti della prima squadra nell'ultimo match dell'Arechi. Manca il solo Ederson: il brasiliano dovrebbe fare il suo debutto al "Ferraris". Sembra prefigurarsi un netto cambio in mediana per i prossimi 90 minuti, decisivi anche per la gestione tecnica.