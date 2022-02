Genoa-Salernitana, ecco l'arbitro per la sfida del Ferraris Reduce da Inter-Roma di Coppa Italia, ha diretto Venezia-Salernitana 1-2

La gara Genoa-Salernitana, in programma domenica (ore 15) al "Luigi Ferraris" e valida per la venticinquesima giornata di Serie A, sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi, reduce dal quarto di finale di Coppa Italia, Inter-Roma, e che ha già arbitrato un match della Salernitana in stagione: il successo (1-2) in rimonta dei granata a Venezia. Di Bello ha diretto quattro gare con il Cavalluccio Marino protagonista: bilancio di due vittorie e due sconfitte. Il fischietto brindisino sarà coadiuvato dagli assistenti, Mauro Galetto di Rovigo e Luca Mondin di Treviso, con Ivano Pezzuto di Lecce quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Luca Banti di Livorno e Giorgio Peretti di Verona.

Serie A - Venticinquesima giornata

Designazioni arbitrali

Lazio-Bologna: Piccinini

Napoli-Inter: Doveri

Torino-Venezia: Giua

Milan-Sampdoria: Chiffi

Empoli-Cagliari: Dionisi

Genoa-Salernitana: Di Bello

Verona-Udinese: Colombo

Sassuolo-Roma: Guida

Atalanta-Juventus: Mariani

Spezia-Fiorentina: Marchetti