Salernitana, fantasia al potere: Colantuono pensa al 4-2-3-1 Innesto nello staff: Rampulla sarà il supervisore dei preparatori dei portieri

Gli uomini saranno quasi gli stessi che erano stati schierati lunedì sera contro lo Spezia. Ma la Salernitana si presenterà in casa del Genoa con un modulo a trazione offensiva. Stefano Colantuono sta, infatti, pensando di affidarsi al 4-2-3-1 per lo scontro salvezza di domenica contro i rossoblu. Se così fosse le novità principali potrebbero essere quattro: uno tra Bohinen e Lassana Coulibaly agirebbe in mediana accanto a Radovanovic; Ederson e Perotti sarebbero le ali del tridente completato da Verdi e che si posizionerebbe alle spalle di Djuric. Uno schieramento che consentirebbe a Colantuono di tornare al 4-3-2-1 con una seplice mossa e, cioè, indietreggiando Ederson sulla linea di centrocampo. La soluzione è stata provata ieri pomeriggio all'Arechi nel corso della sgambatura in famiglia.

Una seduta a cui ha assistito anche Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus che si appresta ad entrare nello staff tecnico della Salernitana. Sarà il supervisore dei preparatori dei portieri, ruolo nel quale continuerà a lavorare anche Mauro Lamberti. L'intenzione di Sabatini, dunque, è di strutturare lo staff in tutti i reparti, in modo da poter consentire alla società di crescere sotto ogni profilo.