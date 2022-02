Genoa-Salernitana, la conferenza stampa di Stefano Colantuono Il tecnico presenta la sfida salvezza in programma domenica a "Marassi"

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, presenta in conferenza stampa la sfida contro il Genoa in programma domenica alle 15 allo stadio "Marassi":

Perotti è un giocatore che sono molto contento di allenare. Ha una storia pregressa che lo vede non calcare i campi da diverso tempo, può essere un giocatore da utilizzare a partita in corso. L'ho fatto giocare, ha bisogno di calcare il campo altrimenti non ritroverà mai il ritmo. Ma non penso dall'inizio.