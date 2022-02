Salernitana-Milan, in 5 ore venduti 10664 biglietti: il sold-out è vicino La capienza dell'Arechi, al 50%, è di circa 13mila spettatori

Sono andati a ruba nel giro di poche ore i biglietti per la partita Salernitana-Milan, in programma sabato 19 febbraio allo stadio Arechi. La prevendita, iniziata alle 16 di oggi, ha fatto registrare subito picchi vertiginosi. Già nel primissimo pomeriggio moltissimi tifosi si sono messi in coda dinanzi ai punti vendita abilitati (foto allegata) per assicurarsi un tagliando. Tanti altri, invece, hanno acquistato il biglietto online. E così, in appena cinque ore, sono stati venduti 10664 biglietti, 700 dei quali per il settore ospiti. Considerato che la capienza degli stadi è al 50% (circa 13mila i posti “occupabili”), restano ancora disponibili 2400mila biglietti tra Distinti e Tribuna. Sold-out, invece, il settore ospiti e la Curva Sud.