Salernitana, Bonazzoli scalda i motori: con il Genoa possibile chance dal 1' Colantuono pronto a confermare il 4-3-2-1 con l'ex Samp accanto a Verdi

Lunedì, a sorpresa, era finito in tribuna. Domani pomeriggio, invece, Federico Bonazzoli potrebbe partire titolare nel match in programma a Marassi e che vedrà la Salernitana sfidare il Genoa. L'attaccante, che in Liguria è stato protagonista con la maglia della Sampdoria, in settimana ha avuto un confronto con il ds Walter Sabatini che è servito a chiarire alcune cose che non erano andate giù alla società. Il direttore sportivo della Salernitana, inoltre, ha potuto apprezzare l'impegno di Bonazzoli che, come confermato anche da Colantuono, ha lavorato con grande impegno e determinazione. A “Marassi”, dunque, il tecnico potrebbe schierare il numero 9 del cavalluccio marino sulla linea dei trequartisti, accanto a Verdi ed alle spalle di Djuric. L'alternativa a Bonazzoli è Ribery che, tuttavia, contro lo Spezia non ha brillato. Per il resto l'allenatore della Salernitana non dovrebbe cambiare molto. Davanti a Sepe confermato in blocco il quartetto composto da Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. In mediana Radovanovic sarà il perno centrale con Lassana Coulibaly ed Ederson ai suoi fianchi.