Genoa-Salernitana, Djuric guida l'assalto dei granata: le probabili formazioni Colantuono conferma il 4-3-2-1 e lancia Bonazzoli accanto a Verdi

La rivoluzione di gennaio non ha mutato le gerarchie nell'attacco della Salernitana dove Djuric continua ad essere una pedina inamovibile. Il gigante bosniaco anche oggi pomeriggio a “Marassi” contro il Genoa guiderà il reparto offensivo e proverà a ripetere quanto fatto all'andata quando decise la sfida dell'Arechi. Con Mikael non ancora al meglio della condizione e Mousset acciaccato, Colantuono schiererà Djuric prima punta con due trequartisti a supporto. Coppia che dovrebbe essere composta da Verdi e Bonazzoli: l'ex Torino all'esordio è stato subito decisivo e proverà a ripetersi anche lontano dall'Arechi; il numero 9 granata, invece, potrebbe essere preferito a Ribery che contro lo Spezia non ha brillato. Partirà sicuramente dalla panchina, invece, Perotti che non ha ancora i 90' nelle gambe e sarà impiegato a partita in corso.

In mezzo al campo ci sarà un altro ex: Radovanovic ha indossato la casacca rossoblu per 73 volte e in Liguria si è reinventato anche difensore centrale. Colantuono, però, lo utilizzerà in mediana, affiancandogli Lassana Coulibaly ed Ederson. Nessuna novità, invece, davanti a Sepe dove Fazio e Dragusin saranno i due centrali e Mazzocchi e Ranieri gli esterni.

Le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. A disposizione: Semper, Criscito, Masiello, Piccoli, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Marchetti, Yeboah, Cambiaso, Rovella, Galdames. Allenatore: Blessin.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe, Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli; Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Bohinen, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Di Bello di Brindisi - assistenti: Galetto e Mondin - IV Uomo: Pezzuto - Var: Banti - Avar: Peretti.