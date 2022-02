Genoa-Salernitana 1-1, Bonazzoli risponde a Destro: pari a "Marassi" I granata riprendono i liguri ma restano sul fondo della classifica

Probabilmente è il risultato che nessuna delle due squadre avrebbe voluto. Ma lo scontro salvezza del "Marassi" tra Genoa e Salernitana termina in parità. I granata sono riusciti a riprendere i padroni di casa che avevano sbloccato il risultato con Destro al 32' del primo tempo. La squadra di Colantuono è stata, però, brava a reagire e nel primo dei tre minuti di recupero della prima frazione ha pareggiato i conti con Bonazzoli, abile a sfruttare una sponda di Djuric su cross di Verdi. Nel secondo tempo il ritmo è un po' calato ma le due squadre hanno comunque provato a vincere la partita senza, però, riuscire a trovare la via del gol. La Salernitana sale a 12 punti ed è distante 9 punti dal quartultimo posto occupato da Cagliari e Venezia. Il Genoa, invece, resta penultimo con 15 punti.

GENOA-SALERNITANA 1-1

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez (12' st Cambiaso); Sturaro, Badelj (35' st Piccoli); Portanova (12' st Rovella), Ekuban, Yeboah (23' st Gudmundsson); Destro (23' st Melegoni). A disposizione: Semper, Criscito, Masiello, Calafiori, Marchetti, Amiri, Galdames. Allenatore: Blessin.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe, Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ederson (17' st Perotti), Radovanovic (28' st Kastanos), L. Coulibaly; Verdi (37' st Zortea), Bonazzoli (28' st Ribery); Djuric (37' st Mikael). A disposizione: Belec, Di Tacchio, Bohinen, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mousset. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi - assistenti: Galetto e Mondin - IV Uomo: Pezzuto - Var: Banti - Avar: Peretti.

RETI: 32' pt Destro (G), 46' pt Bonazzoli (S)

NOTE. Ammoniti: Sturaro (G), Badelj (G), Mazzocchi (S), Rovella (G), Dragusin (S). Angoli: 5-4. Recupero: 3' pt - 3' st

48' - Triplice fischio: termina 1-1 Genoa-Salernitana

47' - Salernitana pericolosa sugli sviluppi di un angolo: spizzata di Ranieri, testa di Fazio che non riesce ad inquadrare lo specchio.

45' - 3' di recupero.

42' - Scambio tra Ribery e Perotti, l'ex Roma tenta la conclusione a rete ma Sirigu blocca.

37' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Djuric e Verdi, entrano Mikael e Zortea.

35' - Ultimo cambio per il Genoa: esce Badelj, entra Piccoli.

31' - Genoa pericolosissimo sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Rovella, la palla respinta arriva a Badelj che calcia di poco a lato anche grazie alla deviazione di Sepe. Nell'occasione, però, l'arbitro ravvisa un fuorigioco.

29' - Ammonito Dragusin.

28' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Radovanovic e Bonazzoli, entrano Kastanos e Ribery.

23' - Cambio nel Genoa: escono Destro e Yeboah, entrano Gudmundsson e Melegoni.

22' - Ammonito Rovella.

19' - Ammonito Mazzocchi.

17' - Cambio nella Salernitana: esce Ederson, entra Perotti.

15' - Ammonito Badelj.

14' - Ci prova subito Cambiaso che parte dalla sinistra, si accentra ma calcia alto.

12' - Doppio cambio nel Genoa: escono Vasquez e Portanova, entrano Cambiaso e Rovella.

8' - Ammonito Sturaro.

6' - Genoa pericolosissimo in area di rigore con Destro che va via a Dragusin e calcia: Sepe salva.

1' - Si riparte allo stadio Ferraris: inizia il secondo tempo di Genoa-Salernitana.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 1-1 tra Genoa e Salernitana.

46' - GOL SALERNITANA - Verdi va via sulla destra, cross al centro per Djuric che appoggia al centro per Bonazzoli, bravo a depositare la sfera alle spalle di Sirigu.

45' - Genoa pericolosissimo con Destro che si gira in area di tacco e calcia, Sepe blocca.

44' - Ancora Ekuban pericoloso con un tiro che esce di pochissimo alla sinistra di Sepe.

43' - Cross dalla destra di Mazzocchi, Sirigu smanaccia, la palla arriva a Verdi che tenta la rovesciata che si perde tra le braccia del portiere del Genoa.

40' - Prova a reagire la Salernitana: cross dalla sinistra di Ranieri, la difesa rossoblu respinge, la palla arriva a Coulibaly che tenta la battuta a rete ma calcia alto.

39' - Cross dalla destra di Yeboah, Portanova si coordina e tenta la rovesciata, palla alta.

38' - Hefti tenta la conclusione, la palla viene respinta dalla difesa e torna sui piedi del terzino ligure che ci riprova ma trova pronto Sepe alla risposta.

32' - GOL GENOA - Ekuban sorprende Dragusin e crossa dalla sinistra, Destro prende il tempo a Ranieri e deposita la sfera alle spalle di Sepe.

30' - Ci prova ancora la Salernitana con un tiro di Radovanovic che si perde a lato.

27' - Risponde il Genoa con Portanova che calcia dal limite, la palla esce di poco alla sinistra di Sepe.

25' - Forcing della Salernitana che, dopo aver conquistato tre calci d'angolo, prova la sortita sull'asse Verdi-Bonazzoli ma Sirigu intuisce e anticipa l'ex Samp.

15' - Punizione calciata da Portanova, palla che si perde di molto alta sulla traversa.

11' - Il Genoa trova il vantaggio con Portanova ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Nell'occasione gravissimo l'errore di Fazio che aveva regalato palla a Destro.

9' - Ancora Genoa pericoloso: Ekuban va via sulla sinistra, palla al centro per Destro che devia in spaccata, palla a lato. Ma il gioco era stato fermato per offside.

7' - Genoa pericoloso: Ederson prende un pallone in uscita, Sturaro mette al centro per Destro che viene anticipato in maniera provvidenziale da Mazzocchi.

6' - Ancora Salernitana viva dalle parti di Sirigu con un tiro dalla distanza di Radovanovic che viene bloccato dal portiere rossoblu.

4' - Ci prova Radovanovic con una sventola dal limite, palla che si perde alta sulla traversa.

1' - Fischio d'inizio: il Genoa gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Genoa-Salernitana.

ORE 13.45. Confermate tutte le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: granata in campo con il 4-3-2-1: Bonazzoli e Verdi saranno i due trequartisti alle spalle di Djuric. In tribuna ci va Jaroszynski, mentre Mousset pur non essendo al top della condizione si accomoda in panchina.

Scontro salvezza allo stadio "Marassi" di Genova dove si affrontano Genoa e Salernitana. I granata, dopo il successo del Venezia a Torino, hanno bisogno dei tre punti per riaccendere le speranze salvezza. Necessità che hanno anche i liguri, penultimi e distanti sette punti dal quartultimo posto. Colantuono è pronto a schierare i suoi con il 4-3-2-1, Bonazzoli e Verdi dovrebbero essere i trequartisti alle spalle di Djuric unica punta. A breve saranno comunicate le formazioni ufficiali.