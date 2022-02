Genoa-Salernitana 1-1, Sturaro: «Siamo arrabbiati, dovevamo vincere» Il calciatore rossoblu: «Lotteremo fino alla fine, chi non se la sente lo dica»

«Siamo arrabbiati, oggi era troppo importante portare a casa i tre punti. Mancano ancora 13 partite, dovremo continuare a fare guerra fino alla fine, ci proveremo fino all'ultimo. Siamo riusciti a riportare i tifosi dalla nostra parte e insieme a loro lotteremo fino alla fine». Così Stefano Sturaro, calciatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di DAZN il pari conquistato contro la Salernitana. «Vita ce n'è perché il mister ci ha resuscitato. Indubbiamente abbiamo perso sei mesi, qualcosa non è partito sin dall'estate. Che abbiamo delle difficoltà è fuori discussione ma dobbiamo lottare. Chi non è disposto a fare questo deve abbandonare la squadra perché non c'è altra soluzione». Sulla sua posizione in campo: «Il mister mi ha detto di dare un po' di copertura in fase difensiva per provare a sfruttare la qualità degli altri. Non ce l'abbiamo fatta, siamo dispiaciuti ma continuiamo a lavorare», ha concluso il leader della formazione rossoblu, amareggiato per il risultato della sfida contro la Salernitana.