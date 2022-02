Genoa-Salernitana 1-1, Blessin recrimina: «La trattenuta su Destro era rigore» L'allenatore dei liguri: «Ingenui sul gol del pari, a Venezia giocheremo per i tre punti»

«Voglio rivedere l'occasione di Destro perché a mio avviso la maglietta gli è stata tirata. È chiara la trattenuta, per me è calcio di rigore. Rivedetelo». Così Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha commentato ai microfoni di DAZN il pari conquistato contro la Salernitana. «Sono soddisfatto del primo tempo, quando recuperevamo palla potevamo costruire delle buone chance ma spesso la perdevamo subito. Il gol ci ha dato fiducia, siamo stati molto ingenui sul pari. Nel secondo tempo abbiamo migliorato la struttura e se avessimo fatto un altro gol avremmo vinto la partita. Destro e Piccoli insieme? Possono giocare ma in questo momento voglio qualità e velocità sugli esterni e loro sono due prime punte. La prossima sfida a Venezia? Giocheremo per i tre punti, odio perdere ma anche pareggiare», ha concluso l'allenatore dei rossoblu.