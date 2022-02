Udinese-Salernitana, la Corte Sportiva d'Appello accoglie il ricorso dei granata Passa la linea dei legali campani: niente -1 in classifica e match con l'Udinese da rigiocare

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Confermate le anticipazioni. La Corte Sportiva d'Appello della Figc (presidente Carmine Volte, relatore Patrizio Leozappa) «accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti serie A per il conseguente svolgimento della gara. Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC».

Non c'è ancora l'esito ufficiale ma da Roma filtrano notizie importanti per la Salernitana. La Corte Sportiva d'Appello della Figc ha accolto il ricorso presentato dalla Salernitana per la partita non disputata contro l'Udinese lo scorso 21 dicembre. Il giudice sportivo aveva inflitto il 3-0 a tavolino alla società granata ed il -1 in classifica. Un esito ribaltato in secondo grado grazie al ricorso presentato dagli avvocati Francesco Fimmanò, Salvatore Sica ed Eduardo Chiacchio. Da quanto si apprende i legali della società granata hanno tenuto una lunga discussione, attraverso la quale sono riusciti a far valere le ragioni della Salernitana. Il club del cavalluccio marino, su disposizione dell'Asl di Salerno, non era partito per il Friuli a seguito dei contagi emersi nel gruppo squadra. La decisione della Corte Sportiva d'Appello della Figc, quindi, restituisce un punto in classifica alla Salernitana che sale a quota 13 punti, a -8 dalla zona salvezza. Adesso si attende di capire quando si rigiocherà la sfida con l'Udinese, da calendario programmata come ultima del girone d'andata.