Salernitana: Colantuono dirige la ripresa, la società riflette sul futuro Contatto tra Sabatini e Pirlo: proposto un pluriennale all'ex Juventus

Stefano Colantuono, come era preventivato, ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti della Salernitana. Dopo il pari conquistato con il Genoa, l'allenatore del cavalluccio marino ha ottenuto fiducia a tempo da parte della società che, tuttavia, starebbe valutando una serie di opzioni da tenere in caldo in caso di ribaltone. Tra queste ce n'è una che porta ad Andrea Pirlo a cui Walter Sabatini avrebbe illustrato il progetto che ha in mente per la Salernitana, proponendogli un contratto pluriennale. L'ex calciatore della Juventus starebbe valutando e, almeno per ora, non dovrebbero esserci ribaltoni. Lo scenario, però, è in continua evoluzione. Con l'accoglimento del ricorso legato ad Udinese-Salernitana e in attesa di conoscere la decisione del giudice sportivo su Salernitana-Venezia, potrebbe cambiare anche l'orientamento della società.

Nel frattempo, come detto, stamane Colantuono ha diretto regolarmente la ripresa degli allenamenti al Mary Rosy. I granata impegnati nella gara di ieri a Genova hanno svolto un lavoro di ripristino muscolare in palestra mentre il resto della squadra ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento seguita da una partita a metà campo e da un lavoro aerobico. Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone hanno effettuato un lavoro atletico specifico. La preparazione della Salernitana riprenderà domani alle 10. Nel frattempo proseguono le riflessioni della società che dovrà decidere se rivedere la scelta che era stata presa nella serata di ieri o continuare su questa strada almeno fino alla partita con il Milan.