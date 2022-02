Salernitana, Davide Nicola si presenta: conferenza in diretta su 696 TV L'incontro con la stampa è in programma alle 15

È il giorno di Davide Nicola. Il nuovo allenatore della Salernitana, dopo aver diretto il primo allenamento con il cavalluccio marino, oggi si presenterà alla città. La conferenza stampa è in programma alle 15 presso la sede del caffè Motta, main sponsor della Salernitana.

Specialista in imprese impossibili, Davide Nicola, 49 anni, proverà a centrare un'altra salvezza dopo essere riuscito a conservare la massima serie già nelle esperienze avute sulle panchine di Crotone, Genoa e Torino. Memorabile quella centrata in Calabria: partito dall'ultimo posto, l'allenatore piemontese ottenne la salvezza con un girone di ritorno straordinario. La speranza, adesso, è di riuscire a bissare quell'impresa anche a Salerno.