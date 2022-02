Salernitana, si ferma Verdi: affaticamento muscolare Il jolly offensivo di Broni ha lavorato a parte con Mamadou Coulibaly, Ruggeri e Schiavone

Allenamento allo stadio Arechi per la Salernitana. Unica seduta in mattinata per i granata e Davide Nicola perde Simone Verdi verso la sfida con il Milan, in programma sabato (ore 20.45) sul manto erboso dell'impianto di via Allende. Il jolly offensivo di Broni ha svolto solo lavoro atletico specifico a causa di un affaticamento muscolare e rischia, quindi, di saltare la gara contro i rossoneri. Verdi ha lavorato a parte con Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri e Andrea Schiavone. Il gruppo ha sostenuto un allenamento con fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica e terminata con un lavoro tattico di reparto per una partita a tema finale. Il Cavalluccio Marino si ritroverà domani, alle 15, per la rifinitura verso il match del sabato sera della settima giornata di ritorno di Serie A.

L'arbitro - Salernitana-Milan sarà diretta da Michael Fabbri di Ravenna con assistenti Giovanni Baccini di Conegliano e Domenico Rocca di Catanzaro e con Niccolò Baroni di Firenze quarto ufficiale. Al VAR ci saranno Aleandro Di Paolo di Avezzano ed Emanuele Prenna di Molfetta.