Salernitana-Milan, le probabili formazioni Esordio all'Arechi per Nicola che sembra intenzionato a puntare sul 4-4-2

La Salernitana questa sera (ore 20.45) dovrà affrontare il Milan senza uno dei suoi calciatori di maggior talento. Verdi è stato costretto ad alzare bandiera bianca per via di un affatticamento muscolare emerso negli ultimi giorni. Un'assenza pesante per i granata che dovranno rinunciare anche a Gyomber, ai box per problemi fisici. Nicola, per il suo esordio sulla panchina dell'Arechi, sembra intenzionato ad affidarsi al 4-4-2. I dubbi principali sono in mediana dove Kastanos e Ribery si contendono una maglia. Se dovesse spuntarla il francese, la Salernitana si potrebbe schierare anche con il 4-3-1-2, nel quale l'ex Fiorentina agirebbe da trequartista alle spalle di Djuric e Bonazzoli. Davanti a Sepe fiducia al quartetto composto da Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. In mediana, come detto, i dubbi principali per Nicola. Lassana Coulibaly, tra i migliori al “Marassi” dovrebbe essere riconfermato con Radovanovic (in vantaggio su Bohinen) al suo fianco. A destra sarà ballottaggio tra Kastanos e Ribery, mentre a sinistra dovrebbe spuntarla Ederson, investimento del mercato invernale che spera di riuscire a lasciare il segno in una partita di cartello.

SALERNITANA-MILAN

(Le probabili formazioni - stadio Arechi, ore 20.45)

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, L. Coulibaly, Radovanovic, Ederson; Bonazzoli, Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Ribery, Bohinen, Zortea, Obi, Kechrida, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Kalulu, Ballo Touré, Krunic, Bakayoko, Kessie, Catillejo, Messias, Maldini, Rebic. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.