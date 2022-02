Altra vittoria legale: Salernitana-Venezia si dovrà giocare Passa la linea dei legali Chiacchio, Fimmanò e Sica

Salernitana-Venezia si dovrà giocare. Lo ha stabilito il giudice sportivo Gerardo Mastandrea che in giornata si è pronunciato sulla partita che, lo scorso 6 gennaio, non era stata disputata a causa del Covid. Il match era rimasto per oltre un mese sub iudice. Poi, dopo le integrazioni fornite dalla Salernitana, è arrivato il verdetto. “In scioglimento della riserva di cui al comunicato numero 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di non applicare alla società Salernitana le sanzioni previste dall’articolo 53 delle Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari alla disputa della gara”. Accolta in pieno, dunque, la linea difensiva degli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica che, dopo quella relativa a Udinese-Salernitana, hanno ottenuto un altro successo importante. Al momento sono due le partite da recuperare. Resta da capire se il Venezia ricorrerà in secondo grado.