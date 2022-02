LIVE | Salernitana-Milan 1-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Milan

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic (15' pt Ederson); Kastanos, Bonazzoli, Ribery; Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Bohinen, Zortea, Obi, Kechrida, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. Allenatore: Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer (1' st Kessié); Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Ballo-Touré, Castillejo, Rebic, Kalulu, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: 6' pt Messias (M), 29' pt Bonazzoli (S)

NOTE. Spettatori: 18449. Ammoniti: Bennacer (M), Ederson (S). Angoli: 2-4. Recupero: 3' pt

10' - Milan ancora vicino al gol: sponda di testa di Romagnoli, Giroud salta su Fazio e colpisce di testa, palla che esce alla destra di Sepe.

8' - Ammonito Ederson.

2' - Milan vicinissimo al vantaggio: Tonali scodella per Leao che si coordina e colpisce in rovesciata, palla che esce di pochissimo alla sinistra di Sepe.

1' - Cambio nel Milan: esce Bennacer, entra Kessié.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: Salernitana e Milan vanno al riposo sul risultato di 1-1.

45' - 3' di recupero

41' - Il Milan prova a farsi vedere nell'area granata: cross dalla sinistra di Leao per Messias che viene anticipato da Sepe in uscita bassa.

34' - Ammonito Bennacer.

29' - GOL SALERNITANA - Cross dalla destra di Mazzocchi, Maignan sbaglia l'uscita, Djuric colpisce di testa, Bonazzoli si coordina in rovesciata e trova il pareggio.

21' - Punizione di Kastanos, Fazio prova a colpire di testa ma manca l'impatto di poco.

17' - Punizione per il Milan battuta da Bennacer, Sepe si distende e devia in angolo.

15' - Prima sostituzione nella Salernitana: esce Radovanovic per infortunio, entra Ederson.

12' - Imbucata di Tomori per Brahim Diaz che entra in area ma perde il tempo per la battuta a rete, Fazio devia in angolo.

9' - Cross dalla destra di Kastanos, colpo di testa di Djuric: Maignan blocca.

6' - GOL MILAN - Imbucata di Theo Hernandez per Messias che prende il tempo alla difesa granata e a tu per tu con Sepe deposita la palla in fondo al sacco.

4' - Primo tiro nello specchio: ci prova Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maignan blocca.

3' - Salernitana pericolosa nell'area rossonera ma Ribery al momento della battuta a rete non riesce a calciare.

1' - La Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Milan. Quasi 18mila spettatori sugli spalti dell'Arechi.