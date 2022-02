Salernitana-Milan 2-2, Pioli: «Hanno fatto una partita di grande determinazione» «A noi è mancata la qualità, dovevamo chiuderla prima. Siamo delusi»

«Quando non riusciamo a giocare da Milan è giusto essere delusi. Potevamo fare meglio, avevamo iniziato bene la partita ma non siamo stati così fluidi e precisi nel gestire la palla. Si poteva dominare meglio la partita, abbiamo commesso degli errori in fase difensiva. È stata una partita complicata ma per fortuna siamo riusciti a pareggiarla». Così Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di DAZN il pari conquistato dal Milan contro la Salernitana.

«Non è stato solo Leao a mancare di precisione e lucidità. È vero che non è stato determinante ma se avesse segnato in rovesciata avremmo commentato un’altra partita. Siamo delusi perché quando una squadra approccia così bene la partita poi deve continuare. Ci voleva un po’ di lucidità in più per chiuderla. Abbiamo avuto una buona reazione ma è chiaro che non è stata la nostra prestazione migliore. Noi dobbiamo pensare a giocare come sappiamo fare. La prossima settimana sarà dedicata ad analizzare alcune situazioni come quella del 2-1. Concentriamoci sulle cose che sappiamo fare. Questa prestazione deve darci le motivazioni per fare meglio. Corsa scudetto? Non c’è nessun addetto ai lavori che pensa che il Milan possa vincere lo scudetto e voi continuate a chiedermi se questo pari pregiudica la corsa scudetto. Noi sappiamo che siamo una squadra forte ma sappiamo che stasera non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Il livello del campionato è alto, il girone di ritorno è molto più complicato. È chiaro che stasera dovevamo mettere in campo più qualità. La Salernitana ha fatto una partita di grande determinazione e forza. È mancata la qualità e quando succede questo rischi di non vincere la partita».