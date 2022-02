Salernitana-Milan 2-2, Nicola: «Pubblico straordinario, avanti con coraggio» L'allenatore dei granata: «Risposta convincente, abbiamo bloccato i rossoneri»

«Credo che la voglia che abbiamo è, intanto, di gratificare un pubblico travolgente, straordinario. Questa squadra ha dei valori per esprimere un certo tipo di calcio. Il Milan non è riuscito a fare la partita che voleva fare per meriti nostri. Sono molto soddisfatto, ho visto una squadra viva che ha voglia di proporre gioco, costruire, pressare alto e soprattutto di migliorare. Non so cosa faremo ma quello che riusciremo a fare lo faremo soprattutto grazie a questo pubblico». Così Davide Nicola, neo allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il pari contro il Milan.

«La soddisfazione è relativa all’atteggiamento che ha messo tutto l’ambiente. Siamo stati accolti in maniera incredibile. Ho la fortuna di avere uno staff molto competente e ci siamo dati una mano a vicenda. L’idea è chiara, abbiamo fatto un’analisi. Questa squadra ha comunque delle potenzialità, alcuni non sono stati ancora scoperti. Ma non credo che ci siano altre strade per provare ad arrivare ad un obiettivo così difficile. Perché ho accettato questa sfida? Io solitamente le scelte le faccio due terzi per istinto ed un terzo per saggezza. Quando mi hanno chiamato è come se qualcuno mi avesse detto dentro “ne vale la pena”. A me piace il percorso per arrivare a qualcosa in cui credo fermamente. Non so se ce la faremo, è chiaro che vogliamo farcela. Ma la cosa che mi preme di più è cosa vogliamo fare e come. I ragazzi già mi hanno dato una risposta e se c’è questo tipo di coraggio. Voglio stare concentrato su questa avventura perché mi è piaciuta da subito e mi sento a mio agio. La risposta di stasera è stata già convincente e non fa altro che ingrandire la voglia che ho di conquistare qualcosa di straordinario con questi ragazzi», ha concluso l'allenatore della Salernitana.