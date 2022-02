Salernitana-Milan 2-2, Messias: «Siamo delusi, ora bisogna ripartire» L'autore del vantaggio rossonero: «Sicuramente dovevamo fare meglio»

«Abbiamo approcciato bene, siamo andati subito in vantaggio, ma le gare durano novanta minuti. Non era facile affrontare una squadra che ha cambiato da poco l’allenatore. Ci è mancato qualcosa nel passaggio finale, negli ultimi metri. Sicuramente dovevamo fare meglio». Così Junior Messias, autore del momentaneo 1-0 rossonero, ha commentato a DAZN il pari conquistato a Salerno. «Penso che non sia semplice imporsi in un grande club come il Milan, avrei potuto fare meglio senza gli infortuni o facendo la preparazione subito con i rossoneri. Adesso sto lavorando bene, cerco di dare sempre il massimo per il Milan e per i compagni. Sicuramente siamo delusi, sono punti che lasciamo per strada. Quando sei così in alto in classifica bisogna sempre fare il miglior risultato, ma dobbiamo ripartire subito e ritrovare la testa giusta».