Nuovo blitz allo stadio Arechi dei carabinieri, chiusi i quattro punti ristoro La ditta non aveva ottemperato a tutte le prescrizioni impartite a novembre

Nuovo blitz dei carabinieri allo stadio Arechi per verificare i quattro punti ristoro dell'impianto di via Allende. L'attività straordinaria, effettuata in occasione della partita Salernitana-Milan, ha consentito di riscontrare diverse irregolarità che hanno comportato la chiusura delle strutture. I controlli sono stati eseguiti dai militari del Comando Provinciale di Salerno, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno e ai tecnici della prevenzione dell'Asl di Salerno. Le forze dell'ordine hanno verificato se le prescrizioni impartite durante i controlli svolti lo scorso 21 novembre (dai quali erano emerse carenze igieniche e strutturali) fossero state ottemperate. Dall’ispezione eseguita sabato scorso è emerso che la ditta appaltatrice del servizio non aveva ottemperato a tutte le prescrizioni. I militari, inoltre, hanno riscontrato gravi carenze strutturali e accertato la mancanza di alcuni requisiti minimi, come l’assenza di bagni a uso esclusivo degli addetti alla somministrazione di cibi e bevande. I servizi igienici, tra l'altro, al momento del controllo presentavano pessime condizioni igieniche.

Pertanto l’autorità sanitaria ha disposto l’immediata sospensione dell’attività. Sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per l’omesso utilizzo dei dispostivi di protezione individuale da parte di un lavoratore. Per le violazioni correlate alla mancata osservanza della diffida sono stati interessati gli uffici regionali che dovranno quantificare l'importo delle sanzioni amministrative (che potranno arrivare fino ad un massimo di 25.000,00 euro). Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è stimato in oltre 200.000,00 euro.