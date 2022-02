Salernitana, Nicola può sorridere: Verdi torna a lavorare con il gruppo Ancora a parte Ribery e Perotti che sono sulla via del recupero

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista della gara di sabato contro il Bologna. Questa mattina gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tattiche e per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita in famiglia e un lavoro tecnico individuale. Buone notizie per il tecnico del cavalluccio marino che ha ritrovato Verdi: il calciatore, che aveva saltato per un affaticamento muscolare il match contro il Milan, ha lavorato regolarmente con il gruppo.

Mamadou Coulibaly, Gyomber, Perotti, Ribery, Ruggeri, Strandberg e Schiavone hanno effettuato un lavoro atletico specifico. Radovanovic si è sottoposto a seduta fisioterapica. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30.