Salernitana, Arechi da sold-out: le scelte per l'attacco col Bologna Quota 11mila superata nella serata di ieri e numero destinato a crescere fino a sabato

Prevendita da quota 11mila superata nella serata di ieri e il dato è naturalmente destinato a salire. La Salernitana vivrà la sfida con il Bologna con la nuova spinta del suo pubblico. Arechi formato dodicesimo uomo: sin dalle prime battute del torneo, al netto delle variazioni sulla capienza, determinata dalla gestione covid, i granata hanno avuto il massimo sostegno dagli spalti e gli ultimi risultati, legati alla rivoluzione tecnica e societaria, hanno aperto all'ulteriore carica dei supporter del Cavalluccio Marino, pronti a gremire l'impianto sportivo di via Allende per una sfida cruciale. Dopo il punto bonus conquistato con la capolista Milan, sfiorando l'impresa, la Salernitana è chiamata a piazzare il colpo spartiacque nella rincorsa salvezza. Davide Nicola potrà contare su Simone Verdi. Il jolly offensivo di Broni può ritrovare la maglia da titolare, indossata nelle prime due occasioni dell'esperienza a Salerno e persa solo per l'affaticamento muscolare, che l'ha costretto allo stop verso la gara contro i rossoneri, in cui Federico Bonazzoli ha confermato qualità e sostanza per il reparto avanzato. La scelta per l'attacco appare già definita con Verdi alle spalle degli uomini andati a segno sabato scorso e, quindi, con Milan Djuric in coppia con Bonazzoli.