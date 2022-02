Salernitana, carica ultras: "Venderemo cara la pelle, giochiamocela" Striscioni in città in vista della sfida casalinga contro il Bologna

Cresce l'entusiasmo a Salerno per la sfida tra la Salernitana e il Bologna in programma domani pomeriggio allo stadio Arechi. Gli ultras, che gremiranno in massa i gradoni dell'Arechi, hanno affisso in diversi punti della città degli striscioni per incoraggiare i granata. «Vada come vada noi ci saremo sempre… D’ora in avanti venderemo cara la pelle. Giochiamocela», il messaggio rivolto dalla parte più calda del tifo a calciatori, staff tecnico e società. Entusiasmo confermato anche dal dato della prevendita: in pochi giorni sono stati venduti oltre 13mila biglietti per una partita che farà registrare, ancora una volta, un colpo d'occhio importante.