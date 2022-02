Salernitana-Bologna 1-1, Zortea risponde ad Arnautovic: pari all'Arechi Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

Non basta un grande cuore alla Salernitana per battere il Bologna: la sfida dell'Arechi termina 1-1. È il quarto pareggio consecutivo per i granata che hanno sicuramente migliorato il proprio rendimento ma che restano lontani dalla zona salvezza. Anche stavolta i granata riescono a riprendere l'avversario: i rossoblu passano in vantaggio al 43' del primo tempo con Arnautovic che di testa batte Sepe. Nella ripresa la Salernitana tenta il tutto per tutto e riesce ad acciuffare il pari con Zortea. Ma il forcing finale non basta per ribaltare il risultato. Al 43' è il Bologna a far tremare l'Arechi con una botta di Sansone che dai 30 metri centra in pieno l'incrocio dei pali.

SALERNITANA-BOLOGNA 1-1

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri (1' st Gagliolo); L. Coulibaly, Ederson; Kastanos (26' st Zortea), Ribery (26' st Perotti), Verdi (26' st Mousset); Djuric. A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Bohinen, Obi, Gyomber, Mikael. Allenatore Nicola.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten (42' Bonifazi), Soriano (28' st Sansone), Hickey; Orsolini (18' st Svanberg) , Arnautovic, Barrow (28' st Vignato). A disposizione: Bardi, Binks, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Falcinelli. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta (assistenti: Bercigli e Berti). IV uomo: Di Martino. Var: Orsato/Avar; Giallatini.

RETI: 43' pt Arnautovic (B), 27' st Zortea (S)

NOTE. Spettatori: 13289. Ammoniti: Nicola dalla panchina. Ranieri (S), Soriano (B), L. Coulibaly (S), De Silvestri (B), Arnautovic (B). Angoli: 6-1. Recupero: 2' pt - 4' st

49' - Triplice fischio: termina in parità Salernitana-Bologna.

45' - 4' di recupero.

45' - Punizione di Mazzocchi, Skorupski vola e devia in calcio d'angolo.

43' - Bologna vicinissimo al vantaggio con Sansone che dai trenta metri centra in pieno l'incrocio dei pali a Sepe battuto.

36' - Ammonito De Silvestri.

34' - Ancora Salernitana pericolosa con Perotti che buona posizione prova a calciare a rete, palla deviata in angolo.

31' - Punizione di Perotti che si perde di poco alta sulla traversa.

28' - Doppio cambio per il Bologna: escono Barrow e Soriano, entrano Sansone e Vignato.

27' - GOL SALERNITANA - Pari della Salernitana con Zortea che, con un tiro dal limite, finalizza un'azione avviata da Mousset e Perotti.

26' - Triplo cambio per la Salernitana: escono Ribery, Verdi e Kastanos, entrano Perotti, Mousset e Zortea.

25' - Ammonito Lassana Coulibaly.

18' - Esce Orsolini, entra Svanberg.

14' - Ammonito Soriano.

4' - Cross dalla destra di Mazzocchi, Djuric colpisce in spaccata ma Skorupski blocca.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Ranieri, entra Gagliolo

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: si va al riposo con il Bologna avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - 2' di recupero.

43' - GOL BOLOGNA - Cross dalla sinistra di Hickey, Arnautovic s'inserisce tra Fazio e Dragusin e di testa fa 1-0 che passa al primo tentativo.

32' - Punizione calciata da Verdi, palla alta sulla traversa.

27' - Rigore per la Salernitana: Verdi appoggia per Ribery che al momento della battuta a rete viene toccato da Orsolini. Ayroldi viene richiamato dal Var e annulla.

24' - Salernitana pericolosa: cross dalla destra di Mazzocchi, Djuric tenta la girata ma calcia a lato.

18' - Risponde la Salernitana con Verdi, Skorupski respinge.

13' - Ci prova ancora il Bologna con Arnautovic, Sepe intuisce e blocca.

12' - Prima conclusione nello specchio del Bologna con Barrow, Sepe blocca in due tempi.

6' - Ammonito Ranieri per aver fermato in maniera dura una ripartenza di Orsolini.

5' - Ancora Salernitana pericolosa: Verdi prova a servire Ederson in area di rigore, il brasiliano perde il tempo per la battuta.

3'- Salernitana vicina al vantaggio: cross dalla destra di Mazzocchi, Medel anticipa Verdi, la palla arriva a Ederson che controlla di petto e calcia, la palla esce d'un nulla.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Salernitana-Bologna. A Salerno ha messo di piovere, nonostante le abbondanti precipitazioni delle scorse ore il terreno sembra aver retto bene.

IL PRE-GARA. A Salerno si gioca sotto il diluvio. Non ce la fa Federico Bonazzoli che, dopo gli acciacchi delle scorse ore, è costretto ad alzare bandiera bianca nel match contro il Bologna. Al suo posto l'allenatore della Salernitana, Davide Nicola schiera Ribery nel terzetto con Verdi e Kastanos alle spalle di Djuric. Per il resto tutto confermato: davanti a Sepe spazio al quartetto composto da Mazzocchi, Dragusin, Fazio e Ranieri. In mediana sarà Ederson ad affiancare Lassana Coulibaly.