Salernitana-Bologna 1-1, Zortea: «Un altro mattoncino, a Milano per fare punti» Il calciatore: « La strada è buona, ci prendiamo il punto, ma sappiamo che ne meritavamo tre»

Ha impiegato meno di 40 secondi per lasciare il segno su Salernitana-Bologna. Nadir Zortea, con il gol messo a segno all'Arechi, ha trovato la sua prima gioia in serie A. «È stato il primo pallone che ho toccato, ho calciato senza pensarci ed è andata bene, sono contento. Oggi siamo stati propositivi, abbiamo attaccato tanto e bene, ci è mancata un po’ di fortuna, soprattutto negli ultimi metri», ha commentato a DAZN l'esterno di proprietà dell'Atalanta: «La strada è buona, ci prendiamo il punto, ma sappiamo che ne meritavamo tre. L’abbraccio a fine partita? Facciamo il punto della situazione e ci diamo forza per continuare. La salvezza è l’obiettivo per cui scendiamo in campo. Sempre meglio pareggiare che perdere, questo mattoncino può fare la differenza. Quella con l’Inter sarà una partita che sappiamo come affrontare, saremo all’altezza della situazione e andremo lì per portare a casa i tre punti. Il pubblico? Giochiamo sempre con 15mila uomini in più, è una grande emozione scendere in campo in questo stadio».