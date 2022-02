Salernitana-Bologna 1-1, Mihajlovic: «Non era semplice, potevamo gestire meglio» L'allenatore dei rossoblu: «I ragazzi hanno fatto quello che dovevano, poteva andare meglio»

«Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, è dura affrontare squadre che lottano per la salvezza perché danno più del massimo». Così Sinisa Mihajlovic ha commentato ai microfoni di Dazn il pari conquistato dal Bologna in casa della Salernitana. «Peccato, potevamo gestire meglio la partita in alcuni momenti. Abbiamo cercato di portare a casa almeno un punto anche se siamo stati un po’ sfortunati con la traversa nel finale, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano, poteva andare meglio, ma potevamo anche perdere».

Mihajlovic ha poi rivolto un pensiero a quanto sta accadendo in Ucraina: «Quando si gioca ci si concentra sulla partita, provando a dimenticare quello che accade fuori. Poi, però, diventa dura da gestire anche se fortunatamente non sono diretto interessato. Quando guardo le immagini in tv mi vengono fuori ricordi ed emozioni, purtroppo sono le stesse immagini di quello che ho vissuto. Speriamo che passi presto, ma la notizia non deve diventare una normalità, perché viene versato sangue di persone innocenti».