Salernitana, subito in campo dopo il Bologna: Bonazzoli ancora ai box L'attaccante spera di recuperare per la sfida di venerdì in casa dell'Inter

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di mister Davide Nicola, dopo il pari conquistato con il Bologna, hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da lavori di tecnica dinamica e lavoro per il possesso palla. L’allenamento si è concluso con una partita finale. In vista del match di venerdì sera contro l'Inter bisognerà tenere d'occhio l'infermeria: Bonazzoli, che ha saltato il match di sabato per infortunio, si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia per provare a risolvere il problema al flessore. L'attaccante arrivato in estate dalla Sampdoria spera di recuperare per essere protagonista contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Hanno lavorato ancora a parte Mamadou Coulibaly, Radovanovic, Ruggeri, e Schiavone che difficilmente recupereranno per venerdì. La preparazione dei granata riprenderà domani alle 15. Da capire se Nicola intenderà apportare qualche modifica tattica ai granata o se si presenterà anche a San Siro con il 4-2-3-1 utilizzato nelle prime due uscite da allenatore della Salernitana.