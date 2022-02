Salernitana, primo gol in serie A con dedica speciale per Zortea Il calciatore è riuscito a trovare la rete a distanza di 33 secondi dal suo ingresso in campo

Ha impiegato appena trentadue secondi per lasciare il segno su Salernitana-Bologna. Nadir Zortea, esterno 22enne dei granata, sabato all'Arechi ha trovato il suo primo gol nel campionato di serie A. Una gioia personale che non è bastata al cavalluccio marino per ritrovare il successo ma che comunque ha rimesso in piedi una partita che non stava sorridendo ai colori granata. “Sono mancati soltanto i tre punti per rendere questo week-end perfetto”, ha scritto sui social il calciatore di proprietà dell'Atalanta che ha dedicato al nipotino il suo primo sigillo in massima serie. Zortea, inoltre, ha voluto rivolgere un pensiero a “tutti quelli che stanno soffrendo ingiustamente in Ucraina”. Una dedica speciale prima di rilanciare le ambizioni del cavalluccio marino. “Forza ragazzi. Mai mollare”, le parole di Zortea che subito dopo il triplice fischio si è detto convinto che la Salernitana venerdì sera disputerà una grande partita in casa dell'Inter.