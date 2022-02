Salernitana, il blitz del Cagliari complica i piani. Ma Nicola suona la carica L'allenatore sui social: "Testa, gambe e cuore. Sempre al massimo verso il prossimo obiettivo"

Il blitz conquistato dal Cagliari in casa del Torino ha reso ancora più complicata la situazione di classifica della Salernitana. Il quartultimo posto, al momento, è distante dieci lunghezza anche se i campani hanno due partite in meno rispetto ai sardi. La situazione, dunque, dopo il pari casalingo contro il Bologna è diventata ancora più in salita per il cavalluccio marino che per evitare la retrocessione dovrà riuscire a centrare una vera e propria impresa. Sette punti, invece, separano la Salernitana dal Venezia (terzultimo) che è uscito sconfitto dal derby di Verona. I lagunari, tra l'altro, hanno una partita in meno, quella non disputata all'Arechi e per la quale hanno presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello della Figc. A prescindere dalle decisioni della giustizia sportiva, però, la strada della Salernitana è decisamente in salita.

Nonostante tutto Davide Nicola ha provato a suonare ancora una volta la carica: “Testa, gambe e cuore. Non si molla niente. Sempre al massimo verso il prossimo obiettivo”, ha scritto sui social l'allenatore della Salernitana che anche dopo il match casalingo contro il Bologna ha evidenziato il percorso di crescita effettuato dai suoi calciatori.