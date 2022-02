Salernitana, la classifica non fa paura: pronto un nuovo esodo a San Siro Polverizzati i 3400 biglietti per il settore ospiti, tanti tifosi anche in altre zone dello stadio

Il successo del Cagliari a Torino ha complicato i piani salvezza della Salernitana che, adesso, vede il quartultimo posto distante dieci lunghezze. Ma a tenere vive le speranze dei granata hanno contribuito le sconfitte di Venezia e Spezia, squadre sulle quali il cavalluccio marino ha rosicchiato un punto. La situazione, dunque, resta difficile ma non impossibile. «Non si molla niente. Sempre al massimo, verso il prossimo ostacolo», ha scritto sui social l'allenatore Davide Nicola che proverà fino all'ultimo a centrare l'impresa salvezza. Un traguardo in cui continua a credere la tifosieria che anche venerdì sera in casa dell'Inter seguirà in massa la Salernitana. I 3400 biglietti per il settore ospiti sono terminati in pochi giorni. Ma tanti sostenitori granata seguiranno la partita contro i nerazzurri in altri settori dello stadio San Siro. Entusiasmo ritrovato che potrebbe risultare importante in vista del rush finale di stagione.