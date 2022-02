Salernitana, si svuota l'infermeria: con l'Inter in dubbio soltanto Bonazzoli M. Coulibaly, Ruggeri, Radovanovic e Strandberg sono tornati a lavorare con il gruppo

Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro su sviluppi offensivi di gioco. Buone notizie arrivano dall'infermeria: sono tornati tutti in gruppo, infatti, i calciatori (M. Coulibaly, Ruggeri, Radovanovic e Strandberg) che nelle scorse settimane avevano svolto lavoro atletico differenziato. Lavoro che nel pomeriggio è toccato a Djuric che si è allenato a parte per recuperare meglio le fatiche post-Bologna. Ancora differenziato, invece, per Schiavone che sta proseguendo il percorso di recupero post-infortunio. Da capire se per la sfida con l'Inter il tecnico granata potrà contare su Bonazzoli: il calciatore si è sottoposto a seduta fisioterapica e la giornata di domani risulterà probabilmente già decisiva. La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:00.