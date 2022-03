Salernitana, multato Ribery: niente Inter per il capitano La decisione della società dopo l'incidente avvenuto a Capaccio

La Salernitana ha scelto di punire Franck Ribery ma senza usare il pugno di ferro con il fuoriclasse francese. L'ex attaccante della Fiorentina, protagonista domenica notte di un incidente stradale a Capaccio Paestum, sarà multato dal club per aver sfortato gli orari di rientro previsti dalla società. L'impatto, infatti, è avvenuto a notte inoltrata e alla vigilia di un allenamento. Le forze dell'ordine hanno anche sanzionato il calciatore, al quale sono state contestate due violazioni del codice della strada: guida imprudente e guida senza patente. La Salernitana già nella giornata di ieri aveva fatto sapere che il calciatore effettuerà qualche giorno di riposo a scopo precauzionale, a seguito del trauma cranico riscontrato dai medici. Ma non si andrà oltre. Ribery quasi sicuramente non sarà convocato per la trasferta di San Siro ma, a partire dalla prossima partita casalinga, tornerà regolarmente in gruppo. Dal punto di vista sportivo, dunque, il caso è stato chiuso con diplomazia. Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.