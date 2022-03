Salernitana, Bonazzoli ancora ai box: in dubbio il match di San Siro Djuric torna a lavorare im gruppo, recuperati anche Ruggeri e Mamadou Coulibaly

Sono ripresi questa mattina presso il centro sportivo “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica prima di essere impegnati con un lavoro di forza in campo seguiti da esercizi di tecnica dinamica. La seduta è terminata con una partita a tema.

Riflettori puntati sull'infermeria che, fortunatamente, si è svuotata quasi del tutto. Djuric, che ieri aveva svolto un lavoro differenziato per smaltire le fatiche del match contro il Bologna, si è allenato regolarmente con i compagni. Stesso discorso anche per Mamadou Coulibaly e Ruggeri che dovranno, gradualmente, trovare la migliore condizione atletica. Schiavone ha effettuato un lavoro specifico, mentre Bonazzoli si è sottoposto a seduta fisioterapica. L'attaccante del cavalluccio marino resta in forte dubbio per il match di venerdì sera contro l'Inter. La giornata di domani risulterà decisiva per capire se potrà accomodarsi almeno in panchina oppure no. A Milano, quasi sicuramente, non ci sarà nemmeno Ribery che, dopo l'incidente in auto, dovrà restare a riposo per qualche giorno.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:00.