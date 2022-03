Inter-Salernitana, Bonazzoli a parte: l'attaccante è sempre più in bilico Dubbio di formazione per Nicola che potrebbe utilizzare il 4-3-2-1

Sembrano, ormai, ridotte al lumicino le speranze di vedere in campo Federico Bonazzoli contro l'Inter. L'attaccante della Salernitana oggi ha interrotto la fisioterapia per effettuare un lavoro specifico (stesso allenamento anche per Schiavone). Nella giornata di domani il calciatore effettuerà un provino per capire se potrà accomodarsi almeno in panchina. Nicola, nel frattempo, sta valutando le possibili alternative da schierare in caso di forfait del numero 9. Probabile che il tecnico si affidi ad un 4-3-1-2 con Verdi a supporto di Djuric e Mousset. Ma non è da escludere nemmeno l'impiego del doppio trequartista (Verdi e Kastanos) con Ederson, Radovanovic e Lassana Coulibaly in mediana. La rifinitura in programma domani alle 10 servirà a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

In mattinata, intanto, gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro tattico per reparti prima di concludere l’allenamento con esercitazioni su palle inattive.