Inter-Salernitana, Bonazzoli c'è. Nicola: "Crediamoci" L'attaccante è tra i convocati. Il tecnico: "Andremo con la voglia di proporre gioco, aggressivi"

È la vigilia di Inter-Salernitana. Domani, con calcio d'inizio alle 20.45, sarà sfida al "Meazza". Rifinitura per i granata e nell'elenco dei convocati c'è Federico Bonazzoli. Sull'impiego o meno sarà valutazione in extremis dopo una settimana che l'attaccante ha vissuto tra terapie e lavoro atletico specifico. Davide Nicola non pone limiti al suo gruppo verso San Siro: "Andrà una Salernitana con la volontà di fare comunque la prestazione che noi abbiamo in mente quando pensiamo a noi stessi. - ha spiegato il tecnico granata - Andremo con la voglia di proporre gioco, di essere aggressivi. Credo che questa sia, come dico, l'unica strada percorribile per sentirci sempre più capaci di poter andare a competere contro chiunque. Io ci credo. Poi i risultati vanno e vengono, ma se raggiungiamo la nostra identità, la convinzione di fare quello che vogliamo fare, allora possiamo essere davvero competitivi e possiamo aprirci degli scenari".

Per la salvezza ci vuole l'impresa. Tanto passerà per l'atteggiamento: "Che si debba fare qualcosa, in termini pratici e di punti, di straordinario è indubbio. - ha aggiunto Nicola - La mentalità non può cambiare, ma deve progredire. Non è che non siamo realisti e non vediamo le qualità dei nostri avversari, ma scegliamo di concentrarci sulle nostre".

Inter-Salernitana, i convocati granata

Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri, Veseli;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Perotti, Verdi.