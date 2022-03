Iervolino, non solo calcio: dopo la Salernitana possibile acquisto de L'Espresso Lo storico settimanale sarebbe stato messo in vendita dal Gruppo Gedi: interesse di Bfc Media

Premessa: al momento si tratta solo di rumors e come tali vanno trattati. Ma che circolano con sempre maggiore insistenza negli ambienti editoriali italiani. Che vedrebbero Danilo Iervolino, guida di BFC Media nonché presidente della Salernitana, in trattativa per rilevare L'Espresso.

L'imprenditore, che ha fondato l'università Pegaso, starebbe infatti pensando - il condizionale è d'obbligo - di rafforzare la propria presenza anche nel mondo della comunicazione. E, in tal senso, un'opportunità potrebbe arrivare dalla disponibilità del Gruppo Gedi a vendere lo storico settimanale, punto di riferimento della sinistra e parte integrante di buona parte della sua identità.

Bfc Media attualmente edita diverse riviste (Forbes, Private, Asset Class, Cosmo, Bike) e gestisce diversi canali televisivi su satellite e streaming.

L'Espresso rappresenterebbe un ulteriore investimento nel comparto editoriale: le trattative, come riportano diversi addetti del settore, sarebbero già in fase avanzata.