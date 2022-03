Inter-Salernitana, le probabili formazioni: la scelta su Bonazzoli Due ballottaggi tra centrocampo e attacco per il Cavalluccio Marino verso il "Meazza"

Alle 20.45 si aprirà la ventottesima giornata del campionato di Serie A. La Salernitana sarà ospite dell'Inter al "Meazza" e Davide Nicola recupera Federico Bonazzoli. L'impiego dell'attaccante, cresciuto nel club nerazzurro, resta il vero dubbio per il tecnico granata. La sensazione delle ore pre-gara è che possa stringere i denti per scendere in campo dal primo minuto, ma c'è Lys Mousset, che potrebbe sostituire Bonazzoli.

Nicola dovrebbe proporre il 4-4-2 contro i campioni d'Italia in carica. A centrocampo c'è ballottaggio tra Ivan Radovanovic ed Ederson per far coppia con Lassana Coulibaly in mediana. Corsia mancina con Luca Ranieri e Simone Verdi, quella destra con Pasquale Mazzocchi e Grigoris Kastanos. Al centro della difesa ci sarà il duo composto da Federico Fazio e Radu Dragusin con Luigi Sepe tra i pali.

L'Inter, che non segna da 403 minuti (l'ultimo gol nerazzurro è stato realizzato da Edin Dzeko al "Maradona" il 12 febbraio scorso), dovrebbe ripartire dalla coppia formata dal bosniaco e da Lautaro Martinez. Simone Inzaghi punterà su Andrea Ranocchia in difesa e su Roberto Gagliardini a centrocampo nell'ottica di un turnover controllato con Ivan Perisic e Hakan Calhanoglu a riposo verso la sfida di Champions, il ritorno degli ottavi con il Liverpool.

Serie A - Ventottesima Giornata

Inter-Salernitana

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Darmian; L. Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

Salernitana (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, L. Coulibaly, Radovanovic, Verdi; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola.

Ballottaggi: Bonazzoli-Mousset, Radovanovic-Ederson