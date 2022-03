Inter-Salernitana 0-0, c'è Mousset in attacco Alle 20.45 il via del match che apre la ventottesima giornata di Serie A

L'anticipo della ventottesima giornata di Serie A

INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; L. Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, A. Sanchez, Vecino, Ranocchia, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. All. Inzaghi.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Kastanos, Ederson, L. Coulibaly, Verdi; Mousset, Djuric. A disposizione: Belec, Veseli, Ruggeri, Bohinen, Radovanovic, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Bonazzoli. All. Nicola.

ARBITRO: Marinelli (Tolfo e Paganessi). IV ufficiale: Marchetti. Var: Chiffi (AVAR Passeri).

2' - Contatto Fazio-Barella in area nato dal cross di Dzeko: tutto regolare. La Salernitana supera il primo pericolo.

IL PRE-GARA. Nicola schiera Mousset con Djuric in attacco. Modulo 4-4-2: Bonazzoli è a disposizione, ma si accomoda in panchina. A centrocampo Ederson supera Radovanovic ed è titolare. L'Inter non apre al turnover. Perisic salta la sfida: il croato è in tribuna. Inzaghi punta sulla formazione tipo.