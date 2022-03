Nicola: "Calati a livello nervoso, ma la mentalità non deve cambiare" Le parole del tecnico granata dopo il ko con l'Inter (5-0)

"Siamo venuti qua per giocarci la partita con il nostro gioco". Così Davide Nicola ha commentato la sconfitta della sua Salernitana contro l'Inter (5-0): "Abbiamo provato ad attaccarli alti cercando i duelli a tutto campo. - ha spiegato il tecnico granata a SkySport - Fino al primo gol dell'Inter abbiamo avuto buone iniziative. Abbiamo subito in fotocopia con letture che potevano essere migliori. Ci occorre la mentalità per vincere le partite e dobbiamo venire su questi campi a giocare. Abbiamo dato tutto. Siamo stati meno brillanti e alcune letture le abbiamo sbagliate, ma c'è la voglia di migliorare. Credo che fino al primo gol abbiamo lavorato bene, poi abbiamo subito il gol poco prima della fine del primo tempo e ci ha dato fastidio. Mi è piaciuto anche l'avvio della ripresa, ma siamo calati a livello nervoso. Non ci deve cambiare niente. Sapevo dove ero venuto. Abbiamo fatto buone gare in casa proponendo gioco. L'Inter ha sbagliato davvero poco. Non è tutto da buttare. Dispiace per i tifosi e vogliamo il massimo per la prossima gara".

La prima fuori casa nella nuova gestione tecnica - "All'Arechi la gente ci carica e anche nei momenti di difficoltà abbiamo nuove energie nervose. Alcune azioni sono state fotocopia e c'è da lavorare nel modo in cui ci difendiamo. Siamo venuti qua per giocarci la partita e per vincere. L'Inter si è dimostrata molto forte. Questi ragazzi sono straordinari per la dedizione. Avessero fatto cose non provate non sarei soddisfatto, ma tanti aspetti li ho ritrovati in campo. Dobbiamo sentirci capaci di fare il nostro gioco contro chiunque. Non c'è altra strada. La Salernitana aveva la sua solidità e non bastava. Cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Ho visto il coraggio, adesso fuori casa dobbiamo avere una soglia di attenzione massima: un cambio di mentalità e devi farlo con coraggio. In queste sconfitte acqusisci anche consapevolezza".