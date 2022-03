La Salernitana chiama i suoi tifosi: in vendita l'abbonamento "Fino alla fine" Sarà valido per le ultime cinque partite casalinghe del campionato di serie A

"Fino alla fine". A lanciare l'appello ai suoi tifosi, stavolta, è la Salernitana che in giornata ha ufficializzato i mini-abbonamenti validi per le ultime cinque gare casalinghe (Sassuolo, Torino, Fiorentina, Cagliari e Udinese) in programma fino al termine della stagione. Un'iniziativa all'insegna dei prezzi popolari e con la quale si proverà a trasformare lo stadio Arechi in un catino ribollente di passione in vista del rush finale.

La Salernitana ha, quindi, comunicato che a partire dalle 15 di lunedì 7 marzo, sarà in vendita l’abbonamento “FINO ALLA FINE“, valido a partire dalla gara contro il Sassuolo e per tutte le prossime cinque gare casalinghe del girone di ritorno attualmente previste da calendario, per restare sempre accanto ai colori granata.

E’ possibile acquistare gli abbonamenti online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/ e presso i punti vendita VivaTicket.

Prezzi

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 324 + € 6,00 (intero) - € 193 + € 5,00 (Under 14/ Over 65 e donne)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 245 + € 5,00 (intero) - € 145 + € 5,00 (Under 14/ Over 65 e donne)

Tribuna Azzurra: € 195 + € 5,00 (intero) - € 116 + € 4,00 (Under 14/ Over 65 e donne)

Distinti: € 145 + € 5,00 (intero) - € 87 + € 3,00 (Under 14/ Over 65 e donne)

Curva Sud: € 86 + € 4,00

L’abbonamento sarà stampato su biglietto tradizionale e non smaterializzato per cui non c’è nessuna possibilità di ristamparlo. In caso di smarrimento, danneggiamento o furto non sarà possibile quindi stampare nuovamente l’abbonamento.