Salernitana, Avallone carica: "Venderemo cara la pelle fino all'ultimo" Il team manager granata: "Sappiamo che è difficile ma non ci demoralizziamo"

Le sconfitte subite da Cagliari e Venezia hanno reso un po' meno pesante il ko del Meazza e, più in generale, la situazione in casa Salernitana. La corsa salvezza, infatti, resta invariata ma è chiaro che con una partita in meno da giocare, l'impresa diventa sempre più difficile. Nonostante tutto negli ambienti granata c'è voglia di provare fino alla fine a centrare una salvezza che appare complicatissima. Un concetto ribadito anche dal team manager del cavalluccio marino Salvatore Avallone a margine dell'iniziativa in ricordo di Geza Kertesz svolta questa mattina allo stadio “Vestuti”. “Sappiamo che è difficile ma non ci demoralizziamo, andiamo avanti e cercheremo di rendere il massimo fino all'ultima partita", ha sottolineato il dirigente della Salernitana. "Quindi 'macte animo', come dice anche il motto di questa fondazione, e fino alla fine venderemo cara la pelle”.